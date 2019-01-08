Русский драматический театр: Мы ждем звонка от Фахраддина Манафова

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ "На данный момент мы ждем звонка от народного артиста Фахраддина Манафова".

Об этом в заявлении Report сказал пресс-секретарь Азербайджанского государственного русского драматического театра Ильхам Мамедов.

По его словам, Ф.Манафов официально является работником театра: "В нашем репертуаре есть спектакль "Церемония" ("Mərasim") с участием Фахраддина Манафова. Спектакль демонстрируется раз в месяц. Помощник режиссера постановки связался с ним и поинтересовался, когда актер хочет играть. Он может прийти в любое удобное для него время и исполнить свою роль. В театре для народного артиста созданы все условия. Демонстрация спектакля зависит от Фахраддина Манафова".

Отметим, что некоторое время назад Ф.Манафов заявил, что уволился из Русского драматического театра.

Руководство министерства культуры поручило руководству Русской драмы создать все условия для сценического творчества актера, устранить все беспокоящие его вопросы и обеспечить продолжение деятельности в театре.