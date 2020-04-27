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Русская драма будет показывать спектакли онлайн

Русская драма будет показывать спектакли онлайн

Азербайджанский Государственный Академический Русский Драматический театр имени Самеда Вургуна подготовил репертуар спектаклей на май 2020 года. 

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу театра, в репертуар входят как спектакли для детей так и для взрослой аудитории.

Спектакли будут демонстрироваться в режиме реального времени на странице театра в фейсбуке и в соответствующем разделе на сайте театра. Это будет онлайн трансляция, в день спектакля указанном в репертуаре, начало спектаклей для детей в 12.00, а для взрослых в 19.00. 

Просмотр бесплатный.

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