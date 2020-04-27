Русская драма будет показывать спектакли онлайн

Азербайджанский Государственный Академический Русский Драматический театр имени Самеда Вургуна подготовил репертуар спектаклей на май 2020 года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу театра, в репертуар входят как спектакли для детей так и для взрослой аудитории.

Спектакли будут демонстрироваться в режиме реального времени на странице театра в фейсбуке и в соответствующем разделе на сайте театра. Это будет онлайн трансляция, в день спектакля указанном в репертуаре, начало спектаклей для детей в 12.00, а для взрослых в 19.00.

Просмотр бесплатный.