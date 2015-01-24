​Полад Бюльбюльоглу отметил юбилей концертом в Московской филармонии

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Московской филармонии прошел концерт, приуроченный к юбилею Полада Бюльбюльоглу, сообщает Report со ссылкой на сайт "Первого канала" России.

Известному советскому музыканту и композитору, послу Азербайджана в России 4 февраля исполняется 70 лет.

В честь дня рождения певец исполнил свои самые известные песни, среди которых "Скажи глазам твоим", "Фиалки" и хит 1960-х "Позвони". На сцене концертного зала имени Чайковского также прозвучала музыка из кинофильмов и фрагменты из балета "Любовь и смерть". Все это - под музыку симфонического оркестра кинематографии под управлением Сергея Скрипки.

"Замечательные обработки народных песен, которые пел его отец и которые вошли в его плоть и кровь, - совершенно изумительные, чем больше играю, тем больше нравится", - заявил дирижер С.Скрипка.

Отметим, что 4 февраля Полад Бюльбюльоглу отпразднует день рождения в родном Баку со своей семьей и друзьями.