Российский театр покажет в Баку детский теневой спектакль

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ 10 октября в Театре Песни им. Рашида Бейбутова будет показан теневой спектакль «Сказка, которая не была написана» московского театра «Трикстер». Как сообщает Report, театр «Трикстер» был создан 12 лет назад режиссерами Вячеславом Игнатовым и Марией Литвиновой.

Театр показывал свои спектакли в России, Англии, Германии. В 2010 г. спектакль «Эпос о Лиликане» получил престижную театральную премию «Золотая Маска» как «Лучший спектакль в театре кукол», а также был представлен в номинациях «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая работа художника».