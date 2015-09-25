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    Российский театр покажет в Баку детский теневой спектакль

    Московский театр «Трикстер» представит в Баку спектакль «Сказка, которая не была написана»

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ 10 октября в Театре Песни им. Рашида Бейбутова будет показан теневой спектакль «Сказка, которая не была написана» московского театра «Трикстер». Как сообщает Report, театр «Трикстер» был создан 12 лет назад режиссерами Вячеславом Игнатовым и Марией Литвиновой. 

    Театр показывал свои спектакли в России, Англии, Германии. В 2010 г. спектакль «Эпос о Лиликане» получил престижную театральную премию «Золотая Маска» как «Лучший спектакль в театре кукол», а также был представлен в номинациях «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая работа художника».

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