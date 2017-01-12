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    Российский солист выступит в Театре оперы и балета

    Дирижер – лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ 21 января в Театре оперы и балета состоится показ оперы Гаэтано Доницетти "Любовный напиток".

    Как отметили Report из театра, в спектакле примет участие солист Михайловского театра Санкт-Петербурга, лауреат международных конкурсов вокалистов Юрий Мончак.

    В главных ролях – заслуженные артисты Фарид Алиев (Неморино), Инара Бабаева (Адина), Сабина Асадова (Жанетта), Джахангир Гурбанов (Белькоре).

    Дирижер – лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев. 

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