Российский солист выступит в Театре оперы и балета

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ 21 января в Театре оперы и балета состоится показ оперы Гаэтано Доницетти "Любовный напиток".
Как отметили Report из театра, в спектакле примет участие солист Михайловского театра Санкт-Петербурга, лауреат международных конкурсов вокалистов Юрий Мончак.
В главных ролях – заслуженные артисты Фарид Алиев (Неморино), Инара Бабаева (Адина), Сабина Асадова (Жанетта), Джахангир Гурбанов (Белькоре).
Дирижер – лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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