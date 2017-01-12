Российский солист выступит в Театре оперы и балета

12 января, 2017 17:11

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ 21 января в Театре оперы и балета состоится показ оперы Гаэтано Доницетти "Любовный напиток". Как отметили Report из театра, в спектакле примет участие солист Михайловского театра Санкт-Петербурга, лауреат международных конкурсов вокалистов Юрий Мончак. В главных ролях – заслуженные артисты Фарид Алиев (Неморино), Инара Бабаева (Адина), Сабина Асадова (Жанетта), Джахангир Гурбанов (Белькоре). Дирижер – лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.