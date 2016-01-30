​Романтическая турецкая комедия "Kocan Kadar Konuş 2" в "CinemaPlus"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум класса "CinemaPlus" порадует любителей турецкой романтической комедией "Kocan Kadar Konuş 2". Режиссер фильма Кыванч Баруоню. Как сообщает Report, комедия уже вышла на экранах кинотеатра.

В главных ролях Эзги Мола и Мурат Йылдырым.

В первой части фильма Афсун из-за замужества постоянно борется с давлением семьи и окружения. Во второй части она воссоединяется с любимым парнем Синаном, за которого хочет выйти замуж, но препятствия перед ними не уменьшаются. На этот раз Афсун также должна тягаться не только со своей хаотической семьей, но и с семьей Синана, в частности с бабушкой Джавиде ханум…

"CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall на 5-ом этаже.

Хотим отметить, что в прошлом месяце Азербайджанский кинотеатр премиум класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".