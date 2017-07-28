Рисунок Дональда Трампа продан на аукционе за 29 тыс. долларов

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Рисунок президента США Дональда Трампа продан на аукционе за 29 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома Nate D. Sanders Auctions.

Стартовая цена лота составляла 9 тыс. долларов США. Данный рисунок Трамп нарисовал черным маркером в 2005 году для благотворительной организации.

На нем американский президент изобразил небоскреб "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.