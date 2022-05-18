Рисунок Микеланджело продан на аукционе в Париже за 23 млн евро

Редкий рисунок творца Возрождения Микеланджело Буонарроти (1475-1564) продан на аукционе торгового дома Christie's за 23 млн евро, сообщает Report со ссылкой на AFP.

Редкий рисунок творца Возрождения Микеланджело Буонарроти (1475-1564) продан на аукционе торгового дома Christie's за 23 млн евро, сообщает Report со ссылкой на AFP.

Ранее считалось, что работа выполнена одним из учеников мастера, однако в 2019 году эксперты Christie's сумели определить, что произведение, выполненное пером и коричневыми чернилами, создано самим художником. На рисунок Микеланджело вдохновила фреска 1425 года "Крещение неофитов" живописца Мазаччо.

В преддверии торгов их организаторы выставляли рисунок на всеобщее обозрение в галереях Гонконга и Нью-Йорка. При этом в апреле называлась его стартовая цена в 30 млн евро.

Итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт Микеланджело оказал огромное влияние на развитие западного искусства. Среди его наиболее известных работ - роспись потолка Сикстинской капеллы (1508-1512), которая включает более 300 фигур, флорентийская статуя Давида и скульптурная композиция "Пьета" (Оплакивание Христа), хранящаяся в соборе Святого Петра в Ватикане.