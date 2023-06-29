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Режиссер "Бакинской осени": Наша цель - дать шанс талантливой молодежи

Режиссер "Бакинской осени": Наша цель - дать шанс талантливой молодежи Наша цель - дать шанс талантливой молодежи и проложить для нее дорогу.
Искусство
29 июня 2023 г. 16:19
Режиссер Бакинской осени: Наша цель - дать шанс талантливой молодежи

Наша цель - дать шанс талантливой молодежи и проложить для нее дорогу.

Как передает Report, об этом заявила режиссер конкурса талантов "Бакинская осень" Севиндж Керимова.

По ее словам, 45 вокалистов конкурса выйдут сегодня на сцену после 6 месяцев репетиций: "Они будут исполнять на сцене песни азербайджанских композиторов. Наша цель - дать шанс талантливой молодежи и проложить для нее путь. У нас очень много талантливой молодежи. Честно говоря, перед жюри будет стоять очень сложный выбор".

Музыкальный супервайзер Микаил Векилов сказал, что большинство народных артистов, заслуженных артистов Азербайджана в свое время участвовали в конкурсе талантов "Бакинская осень", который проводился в 1988 году: "Я думаю, что через 35 лет "Бакинская осень" вновь подарит нашей сцене новых народных и заслуженных артистов. Уверен, что этот конкурс внесет большой вклад в развитие нашей эстрады".

Отметим, что 28 июня в Оперной студии Бакинской музыкальной академии прошел первый тур конкурса талантов "Бакинская осень". В этом туре 13 музыкальных групп соревновались в исполнении национальных композиций. Талантливые вокалисты выступили перед жюри с красочными музыкальными номерами. Победители конкурса будут объявлены на концерте "Бакинская осень", который состоится 2 октября.

Мероприятие продлится до 1 июля.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Bakı Payızı”nın rejissoru: “Məqsədimiz istedadlı gənclərə şans vermək və onlar üçün yol açmaqdır”

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