Режиссер-азербайджанец получил приз престижного кинофестиваля

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Москва. 28 августа. REPORT.AZ/ Документальный фильм "Плацкарт" режиссера Родиона Исмаилова получил главный приз за "Лучший документальный фильм" на австрийском кинофестивале "DER NEUE HEIMATFILM" ("Новое кино о Родине"), сообщает российское бюро Report.

На кинофестивале, который прошел 23-27 августа в австрийском городе Фрайштадт, традиционно демонстрируются игровые и документальные фильмы. В этом году лучшим документальным фильмом был признан "Плацкарт" российского режиссера азербайджанского происхождения Родиона Исмаилова.

По словам Родиона Исмаилова, фильм полностью снят в поезде Москва-Владивосток и показывает многонациональность и "многоголосие" граждан России.

"Это первый большой приз, который получил наш фильм. Очень приятно, когда твое творчество могут оценить в Европе или других частях света", - сказал режиссер.

Параллельно с австрийским фестивалем фильм также демонстрировался на фестивалях в Сербии и Голландии. В ближайшем будущем фильм войдет в конкурсную программу фестивалей "Будем жить!", "Флаэртиана" (Россия), Международный этнографический кинофестиваль (Тайвань), Международный кинофестиваль "Жан Руш" (Франция).