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Рейтинг церемонии вручения "Оскара" не смог вернуться к допандемийным показателям

Рейтинг церемонии вручения "Оскара" не смог вернуться к допандемийным показателям Прошедшая 27 марта 94-я церемония вручения премий Американской киноакадемии показала второй с конца результат по числу зрителей за историю подсчетов.
Искусство
28 марта 2022 г. 21:54
Рейтинг церемонии вручения Оскара не смог вернуться к допандемийным показателям

Прошедшая 27 марта 94-я церемония вручения премий Американской киноакадемии показала второй с конца результат по числу зрителей за историю подсчетов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник журнал Hollywood Reporter со ссылкой на предварительные данные телерейтингов.

Церемонию традиционно транслировала телекомпания ABC. По первым данным, ее посмотрели 13,7 млн человек, в то время как в прошлом году - всего 10,4 млн человек. Однако тогда церемония проходила с многочисленными ограничениями из-за пандемии, а в этом вернулась на привычную площадку в кинотеатре Dolby ("Долби") в Лос-Анджелесе и к прежнему формату. После многолетнего перерыва вернулись также ведущие церемонии. Прежние рейтинги, однако, не восстановились - до пандемии церемонию смотрели не менее 20 млн человек.

Таким образом, число просмотров вручения премии "Оскар" в этом году стало вторым с конца за всю историю подсчетов, которые ведутся с середины 1970-х годов.

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