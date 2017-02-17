Расим Балаев: Сейчас чувствую себя нормально

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Сейчас чувствую себя нормально.

Об этом Report заявил народный артист Расим Балаев.

"В СМИ распространилась информация о том, что я и моя супруга чувствуем себя неважно и по этой причине уехали за рубеж. На данный момент у нас все нормально. Моей супруге в одной из бакинских больниц прооперировали колено. Сейчас она продолжает лечение на дому. Врачи расценивают ее состояние как нормальное", - подчеркнул актер.

Отметим, что некоторое время назад у Р.Балаева возникли проблемы с желудком.