Расим Балаев: Сейчас чувствую себя нормально

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Сейчас чувствую себя нормально.
Об этом Report заявил народный артист Расим Балаев.
"В СМИ распространилась информация о том, что я и моя супруга чувствуем себя неважно и по этой причине уехали за рубеж. На данный момент у нас все нормально. Моей супруге в одной из бакинских больниц прооперировали колено. Сейчас она продолжает лечение на дому. Врачи расценивают ее состояние как нормальное", - подчеркнул актер.
Отметим, что некоторое время назад у Р.Балаева возникли проблемы с желудком.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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