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    Рамиз Азизбейли: Чувствую себя хорошо, выздоравливаю

    © Report

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "Я уже чувствую себя хорошо". 

    Об этом Report сказал сам народный артист Р.Азизбейли.

    "Как вы видите, я уже разговариваю. Чувствую себя хорошо, выздоравливаю. Мое лечение продолжается на дому. Спасибо врачам. Всех целую и обнимаю", - сказал он. 

    Отметим, что уже несколько лет народный артист Р.Азизбейли страдает от паралича, высокого давления и диабета. Из-за гангрены ему ампутировали пальцы ноги. 

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