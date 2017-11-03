Рафик Гусейнов похоронен - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Народный артист, известный диктор Рафик Гусейнов похоронен.
Как сообщает Report, народный артист был предан земле на Ясамальском кладбище.
***12:08
В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова завершилась церемония прощания с народным артистом, известным диктором Рафиком Гусейновым.
Как сообщает Report, народный артист будет похоронен на Ясамальском кладбище.
Своими воспоминаниями о покойном дикторе поделились театровед Ильхам Регимли, народный артист Рамиз Гасанов, народный артист, режиссер Али Мамедов, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли.
***10:10
В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова началась церемония прощания с народным артистом, известным диктором Рафиком Гусейновым.
Как сообщает Report, в церемонии прощания принимают участие члены семьи покойного, известные дикторы, представители общественности.
Траурная церемония состоится в мечети Гейдар.
Отметим, что Рафик Гусейнов долгие годы страдал от рака легких. Он скончался 26 октября в одной из больниц в немецком городе Дюссельдорф.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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