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    Рафик Гусейнов похоронен - ОБНОВЛЕНО - 2

    Народный артист был предан земле на Ясамальском кладбище© Report

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Народный артист, известный диктор Рафик Гусейнов похоронен.

    Как сообщает Report, народный артист был предан земле на Ясамальском кладбище.

    ***12:08

    В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова завершилась церемония прощания с народным артистом, известным диктором Рафиком Гусейновым.

    Как сообщает Report, народный артист будет похоронен на Ясамальском кладбище.

    Своими воспоминаниями о покойном дикторе поделились театровед Ильхам Регимли, народный артист Рамиз Гасанов, народный артист, режиссер Али Мамедов, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли.

    ***10:10

    В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова началась церемония прощания с народным артистом, известным диктором Рафиком Гусейновым.

    Как сообщает Report, в церемонии прощания принимают участие члены семьи покойного, известные дикторы, представители общественности.

    Траурная церемония состоится в мечети Гейдар.

    Отметим, что Рафик Гусейнов долгие годы страдал от рака легких. Он скончался 26 октября в одной из больниц в немецком городе Дюссельдорф.

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