Работы турецких ювелиров представлены в Баку

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В рамках дней культуры Турции министерство культуры и туризма Азербайджана организовало в Музейном центре выставку под названием "Цвета Турции".

Как сообщает Report, на выставке представлены работы турецких художников - более 50 картин, написанных масляными красками и акварелью, образцы фотоискусства, изделия из серебра, меди, керамики, стекла, женские головные платки и вышивка.

На выставке внимание посетителей привлекают рукодельные работы ювелиров Турции и образцы искусства эбру.

Недждет Гюль, привезший от имени турецких ювелиров изделия из серебра, заявил Report, что уже давно занимается ювелирным делом. Он расказал, что привез в Баку более 8-ми кг серебряных изделий. Среди них комплекты колец и часов, серьги, колье, четки. Н.Гюль также отметил, что зрители проявляют интерес к выставке. Он выразил удовлетворение тем, что некоторые изделия выставлены на продажу.

Отметим, что на в отличие от бытовых изделий, работы художников не продаются.

Выставка завершится 27 ноября.