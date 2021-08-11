Работы Пикассо стоимостью 104 млн долларов выставят на аукцион

Американская компания MGM Resorts, владеющая сетью отелей и казино, выставит на аукцион 11 работ испанского художника Пабло Пикассо общей стоимостью 104 млн долларов США.

Американская компания MGM Resorts, владеющая сетью отелей и казино, выставит на аукцион 11 работ испанского художника Пабло Пикассо общей стоимостью 104 млн долларов США.

Как предает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

Продажу работ художника организует аукционный дом Sotheby's. Мероприятие пройдет 23 октября в Лас-Вегасе (штат Невада в США).

На торги будут выставлены картины, рисунки и керамика.

Ожидается, что самым дорогим лотом станет полотно "Женщина в оранжевом берете и меховом воротнике" (1938 год), на котором изображена натурщица Пикассо Мария-Тереза Вальтер. Его стоимость составит от 20 млн до 30 млн долларов. Также на аукцион будут выставлены картины "Бюст мужчины" (1969 год), "Мужчина и ребенок" (1969 год), "Натюрморт с корзинкой фруктов" (1942 год) и другие работы.