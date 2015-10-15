Работы Энди Уорхола и Ай Вэйвэя выставлены на торги Sotheby`s

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Работы Энди Уорхола и китайского художника и диссидента Ай Вэйвэя обещают стать топ-лотами предстоящих cегодня в Лондоне вечерних торгов Sotheby`s в категории "Современное искусство". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в аукционном доме.

Энди Уорхол представлен на торгах несколькими работами. Одна из них "Джеки", написанная после убийства президента США Джона Кеннеди, посвящена его вдове Жаклин Кеннеди. Ее предварительная оценка составляет 400-600 тыс. фунтов стерлингов. Картина ранее выставлялась в крупнейших мировых галереях, в том числе в США, Токио и Великобритании. Еще один "звездный" портрет Уорхола посвящен американской актрисе и певице Джуди Гарленд. Его оценочная стоимость составляет 750 тыс. — 1 млн. фунтов стерлингов.

Портрет Ленина в знаменитой манере Уорхола оценивается в 2,5-3 млн. фунтов стерлингов и может стать одной из самых дорогих работ. Основой для портрета послужила фотография вождя 1897 года из центрального музея Ленина в Москве.

Работа из 10 разноцветных портретов Мэрилин Монро Уорхола оценивается в 1-1,5 млн. фунтов стерлингов.

Работа художника и скульптора Ай Вэйвэя "Grapes" представляет собой композицию из множества деревянных табуретов, соединенных между собой. Инсталляция выставлена на торги за 350-450 тыс. фунтов стерлингов.