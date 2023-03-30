Работы азербайджанского художника демонстрируются на выставке в Париже

Работы азербайджанского художника Нияза Наджафова демонстрируются на Парижской художественной выставке, организованной в столице Франции.
Как передает французское бюро
Парижская художественная выставка, впервые открывшаяся в 1999 году, в этом году отмечает свое 25-летие, и по этому случаю были выставлены работы из 134 галерей 25 стран мира.
Отметим, что работы Нияза Наджафова выставлялись в России, США, Германии, Дании, Франции и других странах. Композиции Н. Наджафова также хранятся во многих музеях и входят в частные коллекции за пределами Азербайджана. В 2009 году художник представлял Азербайджан на 53-й Международной Венецианской биеннале.