О нас

Работы азербайджанского художника демонстрируются на выставке в Париже

Работы азербайджанского художника демонстрируются на выставке в Париже Работы азербайджанского художника Нияза Наджафова демонстрируются на Парижской художественной выставке, организованной в столице Франции.
Искусство
30 марта 2023 г. 03:37
Работы азербайджанского художника демонстрируются на выставке в Париже

Работы азербайджанского художника Нияза Наджафова демонстрируются на Парижской художественной выставке, организованной в столице Франции.

Как передает французское бюро Report, на выставке, которая проводится ежегодно, в этом году экспонируются работы маслом азербайджанского мастера живописи.

Парижская художественная выставка, впервые открывшаяся в 1999 году, в этом году отмечает свое 25-летие, и по этому случаю были выставлены работы из 134 галерей 25 стран мира.

Отметим, что работы Нияза Наджафова выставлялись в России, США, Германии, Дании, Франции и других странах. Композиции Н. Наджафова также хранятся во многих музеях и входят в частные коллекции за пределами Азербайджана. В 2009 году художник представлял Азербайджан на 53-й Международной Венецианской биеннале.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə incəsənət sərgisində azərbaycanlı rəssamın əsərləri yer alıb

Самое важное

Упрощена визовую процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на Формулу-1
Упрощена визовую процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на "Формулу-1"
29 марта 2023 г. 18:42
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
29 марта 2023 г. 16:32
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
29 марта 2023 г. 11:36
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
28 марта 2023 г. 17:14
Президент Азербайджана: Никто не может говорить с нами языком ультиматума
Президент Азербайджана: Никто не может говорить с нами языком ультиматума
28 марта 2023 г. 14:28
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе
28 марта 2023 г. 13:37
Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Сегодня исполняется 104 года со дня создания органов безопасности Азербайджана
ФотоСегодня исполняется 104 года со дня создания органов безопасности Азербайджана
28 марта 2023 г. 10:28
Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана опубликована в качестве официального документа ООН
Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана опубликована в качестве официального документа ООН
28 марта 2023 г. 10:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi