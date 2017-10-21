Работы азербайджанских художников представлены на международной выставке в музее Лувр

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Париж. 21 октября. REPORT.AZ/ В Париже, в рамках международной выставки современного искусства «Art Shopping» представлены работы азербайджанских художников.

Как сообщает французское бюро Report, на выставке, организованной в салоне «Карусель» музея Лувр, Азербайджан представляют Эсмер Нариманбекова и Марьям Алекберли.

В интервью корреспонденту Report, президент Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова, Эсмер Нариманбекова отметила, что создавая свои картины, она черпает вдохновение от богатой культуры, искусства и моральных ценностей Азербайджана. Она рассказала, что главная цель показать французам во всех красках богатую и древнюю культуру Азербайджана.

Произведения азербайджанских художников, богаты национальными элементами, в них отражены национальная одежда, музыкальные инструменты.

В этом году на выставке принимают участие 700 художников из разных стран. Выставка будет проходить до 22 октября.