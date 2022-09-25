Пятый сезон сериала «Корона» выйдет в ноябре

Пятый сезон исторической драмы «Корона» о жизни Елизаветы II выйдет 9 ноября.

Пятый сезон исторической драмы «Корона» о жизни Елизаветы II выйдет 9 ноября.

Как передает Report, об этом стало известно во время мероприятия Netflix «Тудум», посвященного будущим проектам сервиса.

В новых сериях английскую королеву, которая скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет, сыграла актриса Имельда Стонтон («Гарри Поттер и Орден Феникса»). Она сменила Клэр Фой и Оливию Колман, изображавших правительницу в юном и взрослом возрасте.

Действие пятого сезона будет разворачиваться в 1990-е годы, сюжет затронет развод принца Чарльза (Доминик Уэст) и принцессы Дианы (Элизабет Дебики), годы правления консервативного премьер-министра Джона Мейджора, а также, предположительно, победу лейбористов во главе с Тони Блэром на выборах 1997 года и гибель Дианы.