Проживающий в России азербайджанский актер снялся в новом фильме

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Проживающий в России азербайджанский актер Фархад Гусейнов снялся в новом фильме.

В заявлении Report Фархад Гусейнов сообщил, что съемки фильма "Костыль Соломона" завершились. По словам актера, он впервые снялся в комедийном жанре и исполнил одну из главных ролей в фильме: "Я впервые снялся в полнометражном комедийном фильме. До этого я такие роли не исполнял. Насколько справился с ролью, будут судить зрители, когда фильм выйдет на экраны. Съемки фильма закончились. Через 1-2 месяца состоится показ фильма на российских телеканалах".

Напомним, что фильм "Костыль Соломона" снят по мотивам произведения "Костыль" В.Гутнова. Режиссером фильма является Юрий Музыка. Фархад Гусейнов исполнил роль старшего лейтенанта по имени Муфтияр Ализаде.

В фильме также снимались известные российские актеры Владимир Юматов, Владимир Долинский, Левен Мехиладзе, Нодар Джанелидзе, Маргарита Шубина, Михаил Богдасаров и другие.