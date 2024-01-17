Против Шварценеггера начали судопроизводство по налоговым нарушениям

Судопроизводство по подозрению в нарушении налогового законодательства завели на американского актера Арнольда Шварценеггера.

Судопроизводство по подозрению в нарушении налогового законодательства завели на американского актера Арнольда Шварценеггера.

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе главного таможенного управления Мюнхена.

"Я могу подтвердить, что он находится у нас уже приблизительно два часа. Это стандартный процесс, который мы обязаны проводить. Заведено налоговое судопроизводство", - сказал представитель таможни.

Он не стал подтверждать или отрицать, что поводом для дела послужил провоз незадекларированных часов Audemars Piguet. Представитель таможни также не сказал о том, какой штраф грозит артисту, или о возможной конфискации предмета роскоши, передает RT.

"Процедура идет к концу, минут через 10 его отпустят и он сможет ехать дальше", - заключил он.