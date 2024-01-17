О нас

Против Шварценеггера начали судопроизводство по налоговым нарушениям

Против Шварценеггера начали судопроизводство по налоговым нарушениям Судопроизводство по подозрению в нарушении налогового законодательства завели на американского актера Арнольда Шварценеггера.
Искусство
17 января 2024 г. 21:51
Против Шварценеггера начали судопроизводство по налоговым нарушениям

Судопроизводство по подозрению в нарушении налогового законодательства завели на американского актера Арнольда Шварценеггера.

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе главного таможенного управления Мюнхена.

"Я могу подтвердить, что он находится у нас уже приблизительно два часа. Это стандартный процесс, который мы обязаны проводить. Заведено налоговое судопроизводство", - сказал представитель таможни.

Он не стал подтверждать или отрицать, что поводом для дела послужил провоз незадекларированных часов Audemars Piguet. Представитель таможни также не сказал о том, какой штраф грозит артисту, или о возможной конфискации предмета роскоши, передает RT.

"Процедура идет к концу, минут через 10 его отпустят и он сможет ехать дальше", - заключил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Arnold Şvartsenegger məhkəmə qarşısına çıxarılıb

Другие новости из категории

Детей Алена Делона обвинили в попытке убить актера
Детей Алена Делона обвинили в попытке убить актера
14 января 2024 г. 19:55
В Баку проходит выставка Достояние, неподвластное времени
ФотоВ Баку проходит выставка "Достояние, неподвластное времени"
12 января 2024 г. 19:35
В CinemaPlus начинается показ турецкой мелодрамы 3391 километр
В CinemaPlus начинается показ турецкой мелодрамы "3391 километр"
11 января 2024 г. 18:47
Первый вице-президент Мехрибан Алиева отправила венок на церемонию прощания с Айгюн Бейляр
ФотоПервый вице-президент Мехрибан Алиева отправила венок на церемонию прощания с Айгюн Бейляр
8 января 2024 г. 11:21
Стали известны победители премии Золотой глобус
Стали известны победители премии "Золотой глобус"
8 января 2024 г. 07:34
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
Во Франции состоялся концерт азербайджанского пианиста
ФотоВо Франции состоялся концерт азербайджанского пианиста
7 января 2024 г. 05:16
В Минкультуры выразили соболезнования семье и близким Айгюн Бейляр
В Минкультуры выразили соболезнования семье и близким Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:46
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
В Баку простились с заслуженной артисткой Гюльбахар Шюкюрлю
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Гюльбахар Шюкюрлю
6 января 2024 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi