Пространство современного искусства YARAT отметило свой 10-летний юбилей

Пространство современного искусства YARAT в рамках мероприятий, посвященных своему 10-летию, представило хроникальную групповую выставку «Ön söz - Ön söz» («Предисловие-Предисловие»). Собранная в течение десяти лет коллекция YARAT и избранные работы, выпо

Пространство современного искусства YARAT в рамках мероприятий, посвященных своему 10-летию, представило хроникальную групповую выставку «Ön söz - Ön söz» («Предисловие-Предисловие»). Собранная в течение десяти лет коллекция YARAT и избранные работы, выполненные по заказу YARAT, впервые демонстрировались в одной экспозиции Музея каменной летописи.

Как сообщает "Report", в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Выступившая на мероприятии известный художник Аида Махмудова сказала: «Очень рада сегодня видеть вас здесь. Рада тому, что вы разделяете с нами наше 10-летие. Это ценно для наших художников и посетителей. Если посмотреть сквозь призму времени, то можно увидеть, что десять лет подобны мгновению. Однако YARAT за этот отрезок времени проделал большую работу. Я работаю с очень талантливыми профессионалами, любящими свое искусство. Поздравляю свою команду».

На мероприятии по случаю юбилея YARAT был представлен аудиовизуальный перформанс и сольный концерт Исфара Сарабского.

Выставка, ссылаясь на «Предисловие», которое является первым проектом YARAT, подчеркивает путь, пройденный Пространством современного искусства за этот период, и его исключительную роль в формировании нового поколения современных художников.

Экспозиция, собранная вокруг понятий «память» и «история», является признанием диффузии прошлого в настоящее. Нынешняя реальность, сталкиваясь с материальной реальностью прошлого, связана со скоростью. Выставка повествует о том, как скорость, в которой мы живем, сочетается с окружающими нас символами и воспоминаниями о прошлом, затрагивает темы традиций и общества, системы ценностей, противоречивых истин. Исследуя различные аспекты человеческого бытия , она выводит на первый план важность и роль прошлого в их формировании.

Экспозиция, состоящая из важнейших работ коллекции YARAT, объединяет инсталляции, скульптуры, видео и фото Афруза Амиги, Фаига Ахмада, Рашада Алекберова, Чинары Меджидовой и Эльтурана Мамедова.