Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджанском музее ковра прошла презентация книги "Келагаи" ("Kəlağayı").

Как сообщает Report, книга посвящена национальному женскому головному убору, представляющему собой шёлковый платок, включенному в 9-ую сессию Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

На мероприятии также присутствовали министр культуры и туризма Абульфас Гараев и замминистра Севда Мамедалиева.

По словам С.Мамедалиевой, искусство келагаи является ценным видом искусства для азербайджанского народа: "Для подготовки книги долгое время проводились исследования.

Каждый узор келагаи имеет свое значение. С помощью этой книги в довольно ясной форме был раскрыт философский смысл этих узоров".

Авторы книги, профессор Р.Ибрагимбекова, член Союза художников Д.Тарывердиев и выпускник Школы дизайна Parsons З.Мюллер-Тарыверди представили систематизированный каталог форм и штампов, а также определяющую келагаи концепцию.

Фото: Фири Салим