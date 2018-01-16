Прошла презентация фильма "Неодеванная обувь"

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ При организационной поддержке министерства культуры и туризма в Киноцентре "Низами" прошла презентация фильма режиссера Рзы Рзаева "Неодеванная обувь" ("Geyilməmiş ayaqqabılar").

Как сообщает Report, фильм посвящен памяти апрельских шехидов.

Автор сценария и главный продюсер снятой на карабахскую тему картины - Рза Рзаев, оператор-постановщик - Эльман Алиев, художник-постановщик - Магеррам Алиев, композитор - Вячеслав Шулин, продюсер Махир Джанас.

В ролях - Гюльзар Гурбанова, Бахруз Вагифоглу, Дениз Гасанов и другие.

Фильм повествует о судьбе разместившихся в студенческих общежитиях вынужденных переселенцев. Потерявшая молодого мужа и дочь мать вместе с сыном Хасретом живет в необустроенной комнате. Она тоскует по мужу-шехиду и с нетерпением ждет возвращения в родные края. Она молча смотрит на сына.

В конце фильма мать с потерявшим обе ноги солдатом в инвалидном кресле приходит к музею "Неодеванная обувь" в Ханкенди и передает в музей пару обуви.