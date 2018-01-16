Прошла презентация фильма "Неодеванная обувь"

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ При организационной поддержке министерства культуры и туризма в Киноцентре "Низами" прошла презентация фильма режиссера Рзы Рзаева "Неодеванная обувь" ("Geyilməmiş ayaqqabılar").
Как сообщает Report, фильм посвящен памяти апрельских шехидов.
Автор сценария и главный продюсер снятой на карабахскую тему картины - Рза Рзаев, оператор-постановщик - Эльман Алиев, художник-постановщик - Магеррам Алиев, композитор - Вячеслав Шулин, продюсер Махир Джанас.
В ролях - Гюльзар Гурбанова, Бахруз Вагифоглу, Дениз Гасанов и другие.
Фильм повествует о судьбе разместившихся в студенческих общежитиях вынужденных переселенцев. Потерявшая молодого мужа и дочь мать вместе с сыном Хасретом живет в необустроенной комнате. Она тоскует по мужу-шехиду и с нетерпением ждет возвращения в родные края. Она молча смотрит на сына.
В конце фильма мать с потерявшим обе ноги солдатом в инвалидном кресле приходит к музею "Неодеванная обувь" в Ханкенди и передает в музей пару обуви.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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