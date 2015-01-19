Состоялась презентация фильма "Кровавый январь"

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Центре кино Низами прошла презентация художественного фильма "Кровавый январь" ("Ганлы Январ").

Как сообщает Report, на презентации участвовали известные общественные и политические деятели, деятели искусств, депутаты, в том числе зампред ММ Бахар Мурадова.

Режиссер и автор сценария фильма - Вахид Нахыш, главный продюсер - Миршахин, продюсеры - Вагиф Асадуллаев и Руфат Асадов, композитор - Ария Азиминежад, художник - Мина Султан, главный оператор - Афшин Ализаде. Монтажем картины занималась Местана Мухаджир.

В фильме снимались не только местные, но и иностранные актеры - Набахет Чехра и Лейн Дэвис.

Картина повествует о кровавых событиях, происшедших в Баку в ночь с 19-го на 20-ое и с 20-го на 21-ое января 1990 года. В фильме показана борьба азербайджанских революционеров против вторгшихся в город оккупационных войск.