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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Центре искусств Хатаи прошла итоговая выставка республиканского детского художественного конкурса "Родной край" ("Doğma Diyar").

Как сообщает Report, цель выставки заключалась в выявлении талантливых детей и молодежи, формировании художественного и эстетического вкуса, пропаганде национальных традиций, охране окружающей среды.

На мероприятии присутствовали директор Азербайджанской государственной картинной галереи Галиб Гасымов, директор Центра искусств Хатаи Захид Авезов и ряд официальных лиц.

На конкурс были представлены до 1700 работ около 800 детей в возрасте до 15 лет.

Победителям первых трех мест вручили специальный учрежденный Азербайджанской государственной картинной галереей диплом премии Гран-при и премию.

Отметим, что конкурс прошел при совместной организационной поддержке министерства культуры и туризма, Детско-молодежного центра развития №1 министерства образования Азербайджанской Республики, Азербайджанской государственной картинной галереи и Центра искусств Хатаи.