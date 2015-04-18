Состоялась церемония прощания с Рамизом Миришли

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова состоялась церемония прощания с известным композитором Азербайджана Рамизом Миришли.

Как сообщает Report, после завершения церемонии прощания траурная процессия направилась на первую Почетную аллею захоронения, где будет покоиться прах народного артиста.

На церемонии прощания приняли участие члены его семьи, родные и близкие покойного, а также государственные деятели и признанные представители культуры и искусства. Среди них были народные артисты Ариф Бабаев, Азер Зейналов, Джанали Акберов, Вриллиант Дадашова, руководитель аппарата Ясамальской организации партии Ени Азербайджан Таги Ахмедов, вице-спикер парламента Зияфет Аскеров, заместитель министра культуры и туризма Адалят Алиев, а также представители различных общественных организаций республики.

Отметим, что. Р.Миришли скончался на 81-м году жизни.

Композитор родился 16 апреля 1934 года в Нахчыване. Он окончил Азербайджанскую государственную консерваторию. В 1974 году Р.Миришли удостоен звания заслуженного деятеля искусств Нахчыванской АР, в 1982 году стал заслуженным деятелем искусств Азербайджана, в 1990 году ему присвоено звание народного артиста республики.

Народный артист Р.Миришли известен как автор многочисленных песен и романсов. Он также является автором множества произведений для Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца, музыки для кино, а также ряда постановок пьес.