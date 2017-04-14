Прошла церемония почтения памяти народной артистки СССР Фатмы Гадри

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Коллектив Академического национального драматического театра и театральные деятели посетили могилу народной артистки СССР Фатмы Гадри в I Аллее почетного захоронения.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, выступивший на церемонии почтения памяти художественный руководитель – директор Академического национального драматического театра, народный артист Азер Паша Неметов коснулся заслуг Ф.Гадри в развитии азербайджанского театра. Было отмечено, что она является одним из корифеев национальной театральной сцены: "Фатма ханум имела большие заслуги в развитии театрального искусства Азербайджана, расширении возможностей выражения. Фатма Гадри была близким другом нашей семьи, я всегда вспоминал о Фатме ханум с уважением и почтением. Фатма Гадри постоянно выступала на сцене Академического национального драматического театра в главных ролях, созданные ею образы всегда воспринимались зрителями с большой любовью".

Выступившие на церемонии народные артисты Рафик Азимов и Гаджи Исмаилов коснулись жизни, творчества и интересных моментов из жизни Ф.Гадри.

Затем участники мероприятия посетили могилы похороненных в Аллее почетного захоронения других деятелей искусства – Шовкет Мамедовой, Башира Сафароглу, Мустафы Марданова, Мирзаги Алиева, Алескера Алекперова и пр., и возложили цветы.

Мероприятие прошло при содействии министерства культуры и туризма и организационной поддержке Союза театральных деятелей Азербайджана и Академического национального драматического театра.

Отметим, что одна из первых профессиональных театральных актрис Азербайджана - Ф.Гадри родилась 14 апреля 1906 года в городе Одесса Западной России. Получившая образование на русском языке и переехавшая вместе с семьей в подростковом возрасте в Баку актриса получила актерский диплом в первом выпуске Азербайджанского театрального техникума. Она создала множество образов, с 1933 года занималась педагогической деятельностью.

Ф.Гадри скончалась в 1968 году в Баку.