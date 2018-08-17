Прошла церемония почтения памяти Муслима Магомаева - ФОТО

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Состоялась церемония, посвященная 76-летию выдающегося азербайджанского певца, композитора, народного артиста СССР, удостоенного орденов "Шохрат" и "Истиглал" Муслима Магомаева.

Как сообщает Report, на мероприятии в I Аллее почетного захоронения присутствовали первый заместитель министра культуры Вагиф Алиев, супруга Муслима Магомаева Тамара Синявская, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, директор Азербайджанского национального драматического театра Азерпаша Немятов, народный артист Эльдар Гулиев и ряд деятелей искусств.

Отметим, что Муслим Магомаев родился в Баку 17 августа 1942 года.

Певец скончался 25 октября 2008 года на 67-м году жизни. Он похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.

Фото: Фири Салим