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    Прошла церемония почтения памяти Муслима Магомаева - ФОТО

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Состоялась церемония, посвященная 76-летию выдающегося азербайджанского певца, композитора, народного артиста СССР, удостоенного орденов "Шохрат" и "Истиглал" Муслима Магомаева. 

    Как сообщает Report, на мероприятии в I Аллее почетного захоронения присутствовали первый заместитель министра культуры Вагиф Алиев, супруга Муслима Магомаева Тамара Синявская, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, директор Азербайджанского национального драматического театра Азерпаша Немятов, народный артист Эльдар Гулиев и ряд деятелей искусств.  

    Отметим, что Муслим Магомаев родился в Баку 17 августа 1942 года.

    Певец скончался 25 октября 2008 года на 67-м году жизни. Он похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку. 

    Фото: Фири Салим

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