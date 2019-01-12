В Центре мугама прошёл концерт, посвященный творчеству поэта-публициста Зейнала Джаббарзаде

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Международном Центре мугама прошёл концерт, посвященный творчеству известного поэта-публициста Зейнала Джаббарзаде.

Как передает Report, мероприятие прошло в рамках совместного проекта "Yaradanlarvə yaşadanlar" телеканала "Mədəniyyət" Азербайджанского телевидения и радио, и Центра мугама, осуществляемого при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики.

На концерте c песнями на слова известного поэта выступили народные артисты – Тейюб Асланов с песней “Gözləməsinneyləsin” из к/ф “Жизнь испытывает нас”, Гюльянаг Мамедова с песней “Tezgəl”, Заур Рзаев - “Alagöz”, Самир Джафаров - “İlkBahar”, Гюльяз Мамедова - “Yox-yox”, заслуженные артисты – Алмаз Оруджева с песней “Arzular” из к/ф “Встреча”, Арзу Алиева с песней Теймура из к/ф “Непокорённый батальон”, солисты Азербайджанского телевидения и радио – Ровшан Азиз с песней “BizimLənkəran”, Эльгиз Алиев - “Neynim” и певица Вюсаля Аскерова с песней “Nə olar”.

Концерт завершился попурри на тему песен из кинофильмов “Мачеха” и “Можно ли его простить?” в совместном исполнении Гюльяз Мамедовой, Гюльянаг Мамедовой и Арзу Алиевой.

Аккомпанировал участникам концерта инструментальный ансамбль "Səadət" под управлением народного артиста Ага Джабраила Абасалиева.

Ведущим мероприятия выступил заслуженный артист Рашад Ильясов.

Зрители остались в восторге от концерта, сопроводив его бурными аплодисментами.

Следует отметить, что в Международном центре мугама продолжают осуществляться мероприятия и творческие проекты по пропаганде и развитию национального культурного и литературного наследия.