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    Прошел этап отбора картин, представленных на акцию "Голос Карабаха"

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Прошел этап отбора картин, представленных на акцию "Голос Карабаха" в рамках кампании "Справедливость Ходжалы".

    Как сообщает Report, на акцию было представлено около 300 картин не только из Азербайджана, но и Турции, России, Израиля и других стран.

    Проинформировав об акции, руководитель проекта Мурад Гулубейли заявил, что возрастных ограничений для авторов работ нет: "Отобрав лучшие картины, жюри пропустит их во второй этап. Затем авторам лучших работ будут вручены сертификаты".

    Решением жюри, в итоге на выставке представят свыше 100 картин.

    Отметим, что лучшие картины будут продемонстрированы 24 февраля в Культурном центре Службы госбезопасности до церемонии почтения памяти по случаю 26-летия Ходжалинского геноцида. 

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