Пройдут концертные программы в рамках первого и второго туров конкурса "Бакинская осень 2023"

Дорогие друзья и гости города!

Дорогие друзья и гости города!

Приглашаем вас посетить концертные программы, которые состоятся в рамках первого и второго туров конкурса “Bakı payızı 2023” для определения победителей этих туров конкурса. Концерты будут проходить в Оперной студии 28, 29, 30 июня и 1 июля, будут объявлены имена победителей первых двух туров конкурса.

Присоединитесь к истории этого легендарного конкурса спустя 35 лет.

Билеты можно приобрести в кассах нашего города и онлайн на сайте www.iticket.az

Контактные телефоны: (012) 493-74-67