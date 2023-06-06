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Пройдут концертные программы в рамках первого и второго туров конкурса "Бакинская осень 2023"

Пройдут концертные программы в рамках первого и второго туров конкурса "Бакинская осень 2023" Дорогие друзья и гости города!
Искусство
6 июня 2023 г. 11:20
Пройдут концертные программы в рамках первого и второго туров конкурса Бакинская осень 2023

Дорогие друзья и гости города!

Приглашаем вас посетить концертные программы, которые состоятся в рамках первого и второго туров конкурса “Bakı payızı 2023” для определения победителей этих туров конкурса. Концерты будут проходить в Оперной студии 28, 29, 30 июня и 1 июля, будут объявлены имена победителей первых двух туров конкурса.

Присоединитесь к истории этого легендарного конкурса спустя 35 лет.

Билеты можно приобрести в кассах нашего города и онлайн на сайте www.iticket.az

Контактные телефоны: (012) 493-74-67

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Версия на азербайджанском языке “Bakı payızı 2023” müsabiqəsinin birinci və ikinci turları çərçivəsində konsert proqramları keçiriləcək

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