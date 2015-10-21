Пройдет музыкальный фестиваль по случаю 80-летия Васифа Адыгезалова

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ 26-31 октября предусматривается проведение музыкального фестиваля по случаю 80-летия народного артиста Азербайджана, видного композитора Васифа Адыгезалова.

Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

По информации, 26 октября в 15:00 в Союзе композиторов Азербайджана состоится научная конференция "Васиф Адыгезалов-80" и камерный концерт, 27 октября в 15:00 в Азербайджанской национальной консерватории пройдет мероприятие на тему "Творческое наследие Васифа Адыгезалова", 28 октября в 19:00 в Международном центре мугама состоится мероприятие "Песенный букет Васифа Адыгезалова", 29 октября в 15:00 в Бакинской музыкальной академии им.У.Гаджибейли - мероприятие "Посвящается Васифу Адыгезалову", 30 октября в 19:00 в Азербайджанской государственной филармонии пройдет юбилейный вечер, посвященный 80-летию Васифа Адыгезалова, 31 октября в 19:00 в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы В.Адыгезалова "Натаван".

Отметим, что 11 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 80-летия Васифа Адыгезалова. В целях исполнения распоряжения министерство культуры и туризма утвердило план мероприятий, согласно которому, 26-31 октября предусмотрено проведение посвященного композитору музыкального фестиваля.