​Пройдет конференция, посвященная 145-летию Александра Туганова

11 апреля, 2016 19:12

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Союзе театральных деятелей пройдет научно-практическая конференция по случаю 145-летия известного режиссера Александра Туганова. Об этом Report сообщили в Союзе театральных деятелей. Научно-практическая конференция состоится 25 апреля в 11:00. Здесь примут участие известные театральные деятели Азербайджана. Мероприятие организовано Союзом театральных деятелей Азербайджана и Азербайджанским государственным университетом культуры и искусства. Отметим, что А.Туганов был режиссером азербайджанского театра.