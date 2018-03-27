Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ При организационной поддержке министерства культуры и туризма, Исполнительной власти города Шеки и Союза театральных деятелей Азербайджана 12-19 мая пройдет III Шекинский международный театральный фестиваль "Театр без границ" ("Sərhədsiz teatr").

Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства, фестиваль посвящен 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, 100-летию АДР и 145-летию национального профессионального театра.

Для участия на третьем по счету фестивале в Организационный комитет поступило свыше 60-ти предложений из различных стран мира, в том числе России, Казахстана, Грузии, Украины, Мексики, Колумбии, Аргентины, Франции, Израиля, Италии, Марокко, Кувейта, Македонии и Ирана.

Было отмечено, что с учетом многочисленности желающих участвовать на фестивале коллективов, мероприятие пройдет в двух этапах - национальном и международном. В национальный театральный этап включены визиты в Сумгайытский, Хырдаланский, Лянкяранский, Мингячевирский, Хачмазский, Евлахский, Агдамский, Бардинский, Акстафинский, Закатальский, Исмаиллинский, Гейгельский регионы.

В международном этапе фестиваля планируются выступления со спектаклями колумбийского театра "Acto Teatro", мексиканского театра "La Kvinta", Иранского театра города Бендер-Аббас, Грузинского театра "Muvement" и других театров.