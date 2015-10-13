Состоится памятная церемония по случаю 40 дней после смерти народного артиста Ильхама Аскерова

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ На 16 октября приходится 40-й день после смерти народного артиста, актера Академического национального драматического театра Ильхама Аскерова.

Как сообщает Report, в этот день коллектив театра отправится в Масаллинский район, где похоронен актер.

На памятной церемонии примут участие коллектив Аздрамы, коллеги Ильхама Аскерова, поклонники его творчества.

Они посетят могилу актера, прочитают молитвы за упокой души.

Напомним, что народный артист внезапно скончался 16 сентября. Он был похоронен в тот же день рядом с отцом в Масаллинском селе Хошчобанлы.