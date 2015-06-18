​Произведение Гусейна Джавида "Шейх Санан" впервые поставят на грузинском языке

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Впервые произведение великого азербайджанского драматурга Гусейна Джавида "Шейх Санан" будет поставлено на грузинском языке.

Об этом Report заявил директор Азербайджанского государственного академического национального драматического театра профессор Исрафил Исрафилов.

По его словам, Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр и Грузинский академический драматический театр имени К.Марджанишвили готовят совместный проект: "Трагедию Гусейна Джавида "Шейх Санан" поставят в двух театрах на азербайджанском и грузинском языках. Спектакль будет совместным проектом грузинского и азербайджанского театров. Это очень оригинальный проект".

Как отметил И.Исрафилов, премьера трагедии "Шейх Санан" состоится в Баку и Тбилиси: "В первой части произведения события разворачиваются в Баку, а во второй части - в Тбилиси. Поэтому первую часть спектакля сыграют на азербайджанском, а вторую - на грузинском языке".

Он также добавил, что трагедия "Шейх Санан" уже переведена на грузинский язык и переведенная копия прислана из Грузии в Азербайджан: "Я давно ждал этот перевод. Наконец-то нам его прислали. Мы гордимся этим. Самое главное, что впервые произведение Г.Джавида будет поставлено на грузинском языке. Даже если в дальнейшем по какой-то причине произведение не поставят, у нас хотя бы будет перевод. Было бы прекрасно, если бы у нас появилась возможность перевести все его произведения на иностранные языки. Мне преподавала дочь Гусейна Джавида Туран ханум. Поэтому я считаю себя ее должником".