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    Произведение азербайджанского художника заняло первое место на выставке во Франции

    Выставка продлится до 22 ноября

    Париж. 10 ноября. REPORT/ Произведение азербайджанской художницы Марьям Алекперовой удостоилось награды на осенней выставке Общества Beaux-Arts, проходившей в городе Булон Биянкур недалеко от Парижа.

    Как передает французское бюро Report, произведение M. Алекперовой "Пляж Розмари" было признано лучшей ручной работой среди представленных на выставке произведений.

    Азербайджанская художница с большим мастерством претворила в жизнь это произведение нестандартного размера (250/180). Oна с высоким мастерством и с импровизацией живых цветов перенесла чудесный вид природы на лен.

    На посвященной теме природы выставке около 60 художников, скульпторов и фотографов представили произведения о невероятных чудесах природы. Выставка продлится до 22 ноября.

    Отметим, что Общество Beaux-Arts было основано в 1934 году знаменитым скульптором и художником Франции, автором ряда бронзовых памятников Марселем Лойу. 

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