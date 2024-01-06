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В Баку простились с заслуженной артисткой Гюльбахар Шюкюрлю

В Баку простились с заслуженной артисткой Гюльбахар Шюкюрлю Проходит церемония прощания со скончавшейся накануне заслуженной артисткой Гюльбахар Шюкюрлю.
Искусство
6 января 2024 г. 13:14
В Баку простились с заслуженной артисткой Гюльбахар Шюкюрлю

Заслуженная артистка Гюльбахар Шюкюрлю похоронена на кладбище в поселке Бузовна.

Как сообщает Report, в похоронах приняли участие деятели культуры, члены семьи, друзья и родственники покойной.

12:27

Проходит церемония прощания со скончавшейся накануне в возрасте 62 лет заслуженной артисткой Гюльбахар Шюкюрлю.

Как сообщает Report, в проходящей в ее доме в поселке Бузовна церемонии принимают участие артисты, члены семьи, друзья и родственники покойной.

Сегодня Гюльбахар Шюкюрлю будет похоронена на кладбище "Али аягы" в поселке Бузовна.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏməkdar artist Gülbahar Şükürlü dəfn edilib - YENİLƏNİB

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