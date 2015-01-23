Продолжаются съемки фильма "Шушалы шехид"

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ На студии документальных фильмов "Яддаш" министерства культуры и туризма завершается производство фильма "Шушалы шехид".

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба министерства культуры и туризма.

Автор сценария и режиссер фильма, повествующего о жизни и боевом пути командира батальона самообороны города Шуши, национальном герое Азербайджана Рамизе Гамбарове, - Кямаля Мусазаде.

В фильм включены хроникальные кадры о Р.Гамбарове, воспоминания его боевых соратников и педагогов, а также материалы о его героизме.

Отметим, что из цикла "Национальные герои" уже снято 20 документальных фильмов, а производство 15-ти фильмов продолжается.