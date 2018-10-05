Приступили к съемкам художественного фильма о Муслиме Магомаеве

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Приступили к съемкам восьмисерийного художественного фильма "Магомаев" о всемирно известном певце и композиторе, народном артисте СССР Муслиме Магомаеве.

Как сообщает Report, в роли Муслима Магомаева снимается 30-летний российский актер Милош Бикович.

Съемочная группа во главе с режиссером Олегом Асадулиным, известным по фильмам "Корпоратив" и "Закрытая школа", приехала в Баку неделю назад.

По информации, съемки продлятся до конца октября.

Отметим, что выдающийся азербайджанский оперный и эстрадный певец Муслим Магомаев родился в 1942 году в Баку. Первый успех к выступающему с 14-ти лет в Доме культуры бакинских моряков Муслиму Магомаеву пришел в 1962 году. Певец, отправившийся по рекомендации маэстро Ниязи на проходящий в Хельсинки VIII Всемирный фестиваль молодежи и студентов, вернулся с медалью. По этому случаю популярный журнал "Огонек" опубликовал его портрет и статью под заголовком "Бакинский юноша покоряет мир".

В 60-е годы XX века М.Магомаев был солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, стажировался во всемирно известном миланском театре "Ла Скала".

В возрасте 31 года М.Магомаева удостоили почетного звания народный артист СССР. В репертуаре всемирно известного певца насчитывается около 600 произведений.

М.Магомаев скончался в 2008 году в Москве в возрасте 66 лет. Он похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.