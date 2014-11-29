Приостановлены съемки фильма "Танец Добра со Злом"

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Заслуженный деятель искусств, режиссер Явер Рзаев приступил к съемкам фильма под названием "Танец Добра со Злом" по мотивам романа всемирно известного писателя Чингиза Абдуллаева "Кубинское каприччио". После того, как мы разместили новость о начале съемок фильма, из Киностудии поступили интересные известия. Как нам сообщили из Киностудии "Азербайджанфильм", съемки фильма приостановлены.

В качестве причины приводится то, что певец Ильгар Мурадов, утвержденный на главную роль, не справляется с ролью.

Чтобы пролить свет на ситуацию мы связались с режиссером фильма Явером Рзаевым. Явер Рзаев в своем заявлении Report подтвердил информацию о приостановке съемок, однако не связал причину с исполнителем главной роли.

"Часть съемок фильма должна была пройти на природе, в Губе. Сейчас в Губе холодно. Снег нарушил мои планы. В этом фильме есть сцены с различными трюками. Например, машина должна скатиться в пропасть. Дороги заснежены и оледенели, и я не могу подвергать опасности ни актеров, ни режиссеров, ни каскадеров. Основные съемки должны пройти на трассе Губа-Хыналыг. Сейчас там ситуация оставляет желать лучшего. Дороги находятся в ужасном состоянии. По этим причинам я приостановил съемки фильма. В конце февраля - начале марта я планирую их возобновить. Сначала будут павильонные съемки. Как только погода улучшится, начнем натурные съемки."

Что касается высказываний по поводу Ильгара Мурадова, исполняющего в фильме главную роль (Дронго), режиссер Явер Рзаев сказал следущее: "С Ильгаром Мурадовым я провел пробные съемки. Они прошли очень удачно. Просто, в виду того, что Ильгар Мурадов не является актером, с ним нужно много поработать. Еще я поручил ему заняться спортом. Потому что движения главного героя этого фильма должны быть быстрыми и ловкими, как у спортсмена. Я, как режиссер, верю, что хотя Ильгар Мурадов и является певцом, с образом Дронго он справится."

Режиссер отметил, что спокойно воспринимает возражения по поводу исполнения образа Дронго певцом и добавил, что самые известные актеры Франции были когда-то певцами, шансонье.

"Ильгар Мурадов также является шансонье. Он поет в жанре шансона. Почему иностранные певцы могут сниматься в фильмах, а наши - нет?",- заявил Я.Рзаев.

Режиссер отметил, что на утверждение на эту роль Ильгара Мурадова сильно повлияли образы актера Жана Рено. Так, Я.Рзаев изначально хотел пригласить на роль Дронго Жана Рено. Однако из-за финансовых проблем желание режиссера не осуществилось. Режиссер еще раз отметил, что Ильгар Мурадов имеет внешнее сходство с Жаном Рено, и такой типаж ему подходит.