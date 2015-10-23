Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ При Союзе архитекторов Азербайджана приступило к деятельности проектное бюро "AMİ layihə".

Об этом Report сообщил член Правления Союза архитекторов Азербайджана Расим Бабакишиев.

Он отметил, что цель открытия бюро заключается в оказании молодым архитекторам помощи в приобретении опыта, поддержке профессиональных архитекторов, и оказании на собранные средства помощи Союзу архитекторов: "Думаю, что мой проект "Остров Наргин" будет одобрен и мы осуществим эту работу совместно с "AMİ layihə". Хотя проект подготовлен мной, мне бы хотелось привлечь к процессу лучших архитекторов и продемонстрировать работу высокого уровня".