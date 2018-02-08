При поддержке Фонда Гейдара Алиева в CinemaPlus организовали развлекательную программу для детей

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Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева в CinemaPlus Gənclik Mall организовали развлекательную программу для детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщает Report, как часть развлекательной программы, юные зрители посмотрели фильм "Паддингтон 2", профессионально дублированный на азербайджанский язык на студии "Cinemazadeh" в 2018 году.

На мероприятии присутствовали дублировавшие фильм на азербайджанский язык Мурад Дадашов, Агиль М.Гулиев, Кямран Агабалаев, Оксана Расулова, Ровшан Мамедли, Хатаи Али и режиссер Джафар Ахундзаде.

Около 270-ти детей и подростков из детских домов и школ-интернатов сфотографировались и побеседовали со знаменитостями.

На мероприятии от имени руководства сети кинотеатров CinemaPlus выступил Заур Дарабзаде и, представив участвовавших в дубляже актеров, выразил свою признательность.

Отметим, что по сюжету фильма, в антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.