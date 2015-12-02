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    В Азербайджанском культурном центре в Израиле открылся вернисаж

    Выставка работ художников Афулы продлится до конца декабря

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджанском культурном центре в Израиле открылся новый вернисаж.

    Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, мероприятие организовано Азербайджанским культурным центром при Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" при поддержке Управления абсорбции муниципалитета Афулы.

    На вернисаже местные художники представили на суд гостей свои картины с изображением пейзажей родного края.

    Выставка работ продлится до конца декабря.

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