В Азербайджанском культурном центре в Израиле открылся вернисаж

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджанском культурном центре в Израиле открылся новый вернисаж.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, мероприятие организовано Азербайджанским культурным центром при Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" при поддержке Управления абсорбции муниципалитета Афулы.

На вернисаже местные художники представили на суд гостей свои картины с изображением пейзажей родного края.

Выставка работ продлится до конца декабря.