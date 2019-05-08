Президент Ильхам Алиев подарил народному артисту трехкомнатную квартиру

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил народному артисту Гурбану Исмаилову трехкомнатную квартиру.

Об этом Report сообщил сам Г.Исмаилов.

По его словам, некоторое время назад он обратился к президенту страны с заявлением: "Через неделю мне сказали, что об этом доложили господину президенту и вопрос был решен положительно. Исполнительной властью города Баку в районе Ени Ясамал мне была выдана 3-комнатная квартира. Я жил в однокомнатной квартире в Хырдалане, которую взял в кредит. Естественно, эта новость не могла не обрадовать меня. Выражаю президенту страны свою признательность. Это было очень приятно".