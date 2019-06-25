Президент Ильхам Алиев подарил квартиру Санубар Искендерли

Президент Ильхам Алиев подарил квартиру заслуженной артистке, президентской стипендиатке Санубар Искендерли.

Как передает Report, об этом сообщила сама заслуженная артистка.

В знак признательности она направила письмо главе государства. В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент! Выражаю Вам глубокую признательность за столь высокую оценку моей сценической деятельности и подаренную квартиру. Ваше внимание и забота о деятелях искусства вызывает в нас чувство восторга и гордости. Выражаю Вам безграничную признательность за радость, которую Вы подарили мне и моей семье. Да убережет Всевышний Вас и весь наш Азербайджан!".