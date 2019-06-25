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Президент Ильхам Алиев подарил квартиру Санубар Искендерли

Президент Ильхам Алиев подарил квартиру Санубар Искендерли

Президент Ильхам Алиев подарил квартиру заслуженной артистке, президентской стипендиатке Санубар Искендерли. 

Как передает Report, об этом сообщила сама заслуженная артистка. 

В знак признательности она направила письмо главе государства. В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент! Выражаю Вам глубокую признательность за столь высокую оценку моей сценической деятельности и подаренную квартиру. Ваше внимание и забота о деятелях искусства вызывает в нас чувство восторга и гордости. Выражаю Вам безграничную признательность за радость, которую Вы подарили мне и моей семье. Да убережет Всевышний Вас и весь наш Азербайджан!".

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