​Состоялась презентация фильма "Вниз по течению"

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Центре кино имени Низами состоялась презентация фильма "Ахынла ашагы" ("Вниз по течению") производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Как сообщает Report, в фильме, режиссером-постановщиком которого является Асиф Рустамов, главные роли исполняют Намиг Агаев и заслуженная артистка Мехрибан Зеки. Оператором фильма, снятого по сценарию Асифа Рустамова и Отара Пертахия, является Айхан Салар, композитором Хайям Мирзазаде, художником-постановщиком Рафиз Исмайлов, исполнительным продюсером Надир Алиев, а продюсером Мушфиг Хатамов.

Отметим, что мировая премьера фильма состоялась на конкурсе "East of the West" в рамках международного кинофестиваля в Карловых Варах . На конкурсе участвовали 1263 специалистов в области кинематографа и 12433 аккредитованных посетителя.