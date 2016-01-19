Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Премия "Национальное кино" за 2016 год будет вручена до конца года.

Об этом Report сообщили в Союзе кинематографистов Азербайджана.

Согласно информации, в начале февраля состоится совещание секретариата союза кинематографистов, на котором будет утвержден годовой рабочий план союза, уточнен день проведения церемонии вручения премии "Национальное кино".

Отметим, что Победителем премии "Национальное кино" за 2016 год является выдающийся кинорежиссер, народный артист Эльдар Гулиев.

Премия включает в себя денежное вознаграждение в размере 2000 манатов и диплом.